В Коми рассмотрят 15 локаций для мусоросортировочного комплекса
В регионе идет подбор локации для строительства комплекса мусоросортировки, о чем рассказала глава Министерства природных ресурсов Коми Е. Киселевич во время заседания ведомственной коллегии.
Министерство запросило у органов самоуправления информацию по свободным территориям, где можно разместить объект. Будут выбраны подходящие варианты, согласован план по строительству комплекса с представителями общественности и местным населением.
Участков 15, и все находятся в разных районах республики, в основном под Сыктывкаром и Ухтой. Если проекты и территории население не одобрит, придется искать другие варианты. Как правило, люди не в восторге от соседства с мусороперерабатывающими объектами, потому что опасаются постоянной вони и ухудшения экологии.
Нацпроект «Экология» определяет срок создания мусоросортировочного комплекса - он обязан работать на всю мощность уже в 2025 г., а в Коми даже с местом строительства определиться до сих пор не могут.
Изначально объект хотели построить в Эжве, там, где до 2013 г. был мусорный полигон. Но горожане были категорически против, потому что предполагалось размещать отходы, не подлежащие переработке.
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