Петрозаводск погряз в мусоре

Республика Карелия >> Экология >> 22.05.2023

Мэр В. Любарский назвал ситуацию с вывозом мусора недопустимой. А что он сделал, чтобы ее не допустить?

На днях глава Петрозаводска пожаловался на своей странице в соцсетях на плохой вывоз мусора и многочисленные жалобы на это горожан. Мэр разделяет возмущение горожан, но он посчитал своим долгом объяснить, почему сложилась такая ситуация.

В тарифах ЖКХ есть пункт “бытовой мусор и крупногабаритные отходы”. Сюда относятся б/у мебель, бытовая техника, мусор от текущего ремонта. Но все, что остается после капремонта, выбрасывать на мусорку нельзя, потому что в тариф этот мусор не входит. Чтобы вывезти арматуру, балки, бетон, кирпич, надо заключать договор. Такая же ситуация с порубочными остатками, лампами, ртутными градусниками. Их запрещено выбрасывать на контейнерные площадки, их нужно утилизировать специальным образом.

По городу можно увидеть массу стихийных свалок из строительного мусора, мебели, дверей, тары. Это нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность.

Регоператор вывозит только бытовые отходы каждый день и крупногабаритный мусор раз в 10 дней.

О выбрасывающих на мусорку шины, строительный мусор, мебель, нужно сообщать в Минприроды Карелии. Только оно уполномочено привлекать к админответственности за нарушение закона. Штраф может составить 2 - 200 тыс. руб.





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Заголовок Мэр Северодвинска оценил вывоз мусора с контейнерных площадок


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