В Вологде рассматривают возможность производства экологически чистого удобрения

Вологодская область >> Экология >> 30.05.2023

В садовом центре Вологды есть вермиферма, чью продукцию поставляют садоводам на всей территории региона. Здесь выпускают только экологичные удобрения. Производство посетил мэр С. Воропанов. 

Ему показали, что удобрения создают специальные черви. С их помощью делают сухой и жидкий биогумус для клумб, грядок, домашних растений. С помощью биогумуса повышается плодородие почвы. 

Сейчас предприятие рассматривает возможность производства концентрата почвенного раствора - вытяжку из экочернозема на основе воды. Она не токсична, сохраняет полезные свойства чернозема, что отличает ее от химических удобрений.

Проект предусматривает переработку отходов в сырье (иловый осадок с предприятий водоснабжения). Раствор можно использовать в городе во время озеленения. Земля станет устойчивой к разным факторам, а это благотворно отразится на растительности. Можно отказаться от химикатов, перерабатывать все городские отходы. 

Воропанов считает, что вермиферма уникальна. Проблема переработки отходов водоканалов актуальна во всех городах. Планируется запустить экспериментальную установку.





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