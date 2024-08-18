Власти Карелии утвердили программу экоразвития до 2030 г.

Республика Коми >> Экология >> 18.08.2024


До 2030 г. в Карелии будет 11 ООПТ.

Власти региона утвердили программу экоразвития, о чем заявило Минприроды Карелии. В программе 45 мероприятий разного характера. Программа призвана снизить негативное воздействие на окружающую среду промпредприятиями, ввести туристический налог, расчистить от мусора водные объекты, обустроить местные особо охраняемые природные территории, создать лесную плантацию карельской березы, построить комплексы обработки отходов.

В программу могут вноситься изменения. Документ синхронизирован с нацпроектом «Экологическое благополучие». В нем представлены конкретные решения для экологического суверенитета, повышения условий жизни местных жителей.

Экологический совет будет следить за реализацией программы, помогать, поддерживать экоинициативы Карелии на уровне федерации. Глава Экологического совета и Российского экообщества Р. Исмаилов возлагает большие надежды на программу и уверен, что к 2023 г. республика окажется в лучшем экологическом положении, чем сейчас.





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