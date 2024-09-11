Архангельские леса атакует большой черный усач

Работники Североморского Россельхознадзора прибегли к карантину из-за вредоносного жучка в 2-х локациях Архангельской области.

Фитоограничения в данном случае были необходимы, так как большой еловый усач черного цвета с блестящим бронзовым тельцем довольно опасен. Узнать особь не трудно. У самцов усы в 2-2,5 раза длиннее тела, у самок наоборот короче.



Жуки могут летать, но чаще всего селятся в древесине, а когда ее переносят или перевозят, они распространяются пассивным способом, оставаясь при еде и жилье. Зараженная древесина не подлежит использованию.



В АО одна зона карантина находится в границах мест заготовки древесины, в пунктах складирования, в том числе на лесных складах, а также в объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры п. Коноша. Площадь карантинной фитосанитарной зоны - 2431 га.



Еще одна зона находится на локациях складирования древесины, объектах лесопереработки п. Удимский в Котласском районе. Е площадь - 504 га.



Приказ о введении карантина действует с 6 сентября. До какого срока карантин будет действовать, не известно.