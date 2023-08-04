НАО попал в топ-10 лидеров «Национального экологического рейтинга»

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 03.10.2024

Национальный экорейтинг формируется общественной организацией «Зеленый патруль» ежегодно и по итогам сезона с 2007 г. Его публикуют с 2008 г. по итогам лета текущего года гласит, что НАО вошел в число лидеров.

Рейтинг формируется на базе 3-х составляющих:

природоохранная деятельность;
социально-экологический индекс, в который входят акции Чистая Арктика, Нашим рекам…, Сохраним лес;
промышленно-экологический индекс (отражает влияние недропользователей на утилизацию попутного газа и сокращение выбросов).

По ним самый крупный вклад получен от природоохранного, социально-экологического индексов. Перевыполнен показатель нацпроекта «Экология» по протяженности береговой полосы, нуждающейся в очистке, количеству волонтеров, участвующих в экоакциях.

Ненецкий округ стал вторым в рейтинге регионов СЗФО.

В августе в рамках проекта «Чистая Арктика» закончилась уборка берега у п. Старый Варандей. Она продолжалась 3 года. Было собрано 700 тонн металлолома, очищено 20 га побережья. По акции «Сохраним лес» в Нарьян-Маре высадили 500 берез и рябин за сезон.





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