НАО попал в топ-10 лидеров «Национального экологического рейтинга»
Национальный экорейтинг формируется общественной организацией «Зеленый патруль» ежегодно и по итогам сезона с 2007 г. Его публикуют с 2008 г. по итогам лета текущего года гласит, что НАО вошел в число лидеров.
Рейтинг формируется на базе 3-х составляющих:
природоохранная деятельность;
социально-экологический индекс, в который входят акции Чистая Арктика, Нашим рекам…, Сохраним лес;
промышленно-экологический индекс (отражает влияние недропользователей на утилизацию попутного газа и сокращение выбросов).
По ним самый крупный вклад получен от природоохранного, социально-экологического индексов. Перевыполнен показатель нацпроекта «Экология» по протяженности береговой полосы, нуждающейся в очистке, количеству волонтеров, участвующих в экоакциях.
Ненецкий округ стал вторым в рейтинге регионов СЗФО.
В августе в рамках проекта «Чистая Арктика» закончилась уборка берега у п. Старый Варандей. Она продолжалась 3 года. Было собрано 700 тонн металлолома, очищено 20 га побережья. По акции «Сохраним лес» в Нарьян-Маре высадили 500 берез и рябин за сезон.
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