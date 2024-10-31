Штрафы за эконарушения в НАО пойдут на рекультивацию свалок

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 31.10.2024

По постановлению Правительства об использовании экоплатежей их направляют в регионы на ликвидацию вреда, оздоровление окружающей среды. Поправки об этом внесли в региональные нормативные акты. Напомним, что ранее штрафы за экоправонарушения направлялись в общий бюджет, распределялись на решение задач разных направлений.

В 2023 г. НАО получил 106 млн руб. от штрафных санкций, а в следующие несколько лет прогнозируется поступления 1,5 млрд руб. Деньги можно отправить на рекультивацию свалок Нарьян-Мара, пос. Искателей. Это сэкономит деньги окружной казны, поскольку его не задействуют для этих мероприятий.

Также будет работать рабочая группа, которая в течение дня сможет вылетать к месту происшествия, а Росприроднадзор - моментально фиксировать объем превышения загрязнений. Суммы благодаря этому станут значительными.

Экобезопасность считается важнейшей задачей власти, распределение доходов от штрафов по-новому принесет этой работе пользу. Компании будут видеть жесткость по отношению ко всем экологическим инцидентам, смогут вкладывать средства в экобезопасность, а не тратится на штрафы.





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