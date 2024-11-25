Мурманчане экологично организовывают быт

Мурманская область >> Экология >> 16.12.2024

Мурманское молодежное экодвижение «Природа и Молодежь» забирает у горожан алюминий, макулатуру, стекло на переработку, и отмечает, что каждый месяц людей приходит все больше. Задача экоактивистов – свести количество упаковок и жестяных банок в своей повседневности к минимуму.

Глава «Природы и Молодежи» А. Петкевич рассказал, как сделать жизнь более экологичной. Например, стоит использовать кран насадку-душ, что снизит потребление воды в 2 раза без ущерба хорошему напору. Вместо губок на кухне лучше использовать щетки, так как губки не подлежат переработке и в них скапливается много бактерий из-за влажности. В год приходиться менять несколько десятков губок, в то время как одной щетки достаточно одной.

Если в семье больше 3-х членов, лучше пользоваться посудомойкой. Она тратит 2 литра воды на мытье посуды, в то время как человеку на такое же количество посуды понадобится 9 литров.

Вместо моющих средств для посуды, ванны, пластика, плиты можно пользоваться самодельными из соды и уксуса и не использовать бумажные салфетки.

Вместо пергаментной бумаги и фольги лучше купить тефлоновый коврик. Его можно использовать несколько лет, а не покупать расходные материалы (пергамент, фольгу).





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