В Вологде продолжается «дЕльный круговорот»

В городе серьезно решили взяться за сбор новогодних елок. Вместо того чтобы выбрасывать их на мусорку, на территории каждого района организовали пункты приема отслуживших деревьев, а чтобы привлечь к акции как можно больше людей, для горожан организовали интерактивную развлекательную программу. Работать такие пункты будут до 21 января, поскольку этого времени, по мнению организаторов, достаточно для сдачи елки. Новый год, Рождество, Крещение уже прошли, и после них елку обычно выбрасывают, потому что с нее начинают активно осыпаться иголки.



Горожане могли сдать деревья без игрушек, мишуры и красителей в стационарных пунктах ДоброЦентра (ул. Пугачева, 57а), ЭкоЦентра (мрн Лоста, ул. Центральная, 12), в скейт-парке «Яма» и ЖК «Высота», «Звездный». На всех площадках звучала зажигательная музыка, гуляли яркие герои фильмов и аниме, проводились конкурсы. К веселью присоединились депутаты областного Заксобрания М. Денисова, С. Томилов, депутат гордумы М. Тихомиров.



За последние 7 дней собрано и пущено на переработку 730 елей, а щепу отправили в местный ботанический сад для подстилки животным и укрепителя растений.



Акция проводится по губернаторскому проекту Г. Филимонова «Зима Русского Севера», а организатором выступает центр молодежи «ГОРКОМ35» при содействии Управления молодежной политики горадминистрации Вологды.