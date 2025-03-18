Канализационные отходы машинами сливают в озеро под Петрозаводском

В местах слива превышена концентрация зловоний и загрязняющих веществ.



10 лет назад по программе «Чистая вода» пос. Заозерье получил 50 млн руб. на возведение очистных сооружений, тем не менее они так и не были подключены к источнику электричеству. Все нечистоты сливают в Логмозеро, Онежское озеро.



Год назад Следком открыл уголовное дело, природоохранная прокуратура написала обращение в администрацию Прионежского района, и только после этого стартовало проектирование и реконструкцию сооружений. На сегодняшний день ситуация не изменилась, и что делали целый год ответственные лица, не понятно. Стоки вытекают из дырявых труб прямо на рельеф, портят экологию.



Представители Народного фронта обнаружили ассенизаторскую машину, которая сбрасывала рядом с очистными сооружениями нечистоты. Росприроднадзор зафиксировал превышение загрязняющих веществ. В настоящий момент проводится оценка причиненный природе ущерб.



Общественники требуют от райадминистрации Заозерского района пояснений, в том числе о статусе проекта, а также требует от от прокуратуры провести проверку фактов слива отходов.