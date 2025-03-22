Глава «ЭкоИнтегратора» объяснил депутатам Архангельска важность проблемы неучтенных контейнерных площадок



В городе неучтенными числятся больше 1 тыс. контейнерных площадок.



Е. Шидловский, глава «ЭкоИнтегратора» на заседании Архангельской гордумы попросил содействия в наведении порядка с имеющимися контейнерными площадками. Поскольку очень многие из них не числятся на чьем-либо бланке, нет ответственных за содержание их в приемлемом виде. Часть локаций не убирают. Заниматься уборкой территории никто не хочет, потому что они не закреплены за УК или ТСЖ. Т. е. по факту в горреестре нет этих площадок накопления ТКО. На данный момент только по приблизительным подсчетам неучтенных локаций жилфонда 1037, юрлиц — 2138.



Региональный оператор имеет собственный реестр, а данные в нем проходят ежедневную проверку. Эта информация поступает в горадминистрацию, которая не нее никак не реагирует. Работа по учету ничейных контейнерных площадок не ведется. По этой причине Шидловский попросил депутатов помочь в решении проблемы, но не уточнил, для чего это нужно. Он сослался лишь на то, что совместные решения сделают жизнь горожан более комфортной.



