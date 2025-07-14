В Петрозаводске по-новому борются с вонью КОС

В городе занимаются поисками методов борьбы с запахами канализации, на которые горожане жалуются уже давно. Проходят тестирование новые биопрепараты.



Техдиректор «ПКС-Водоканал» В. Остапчук и доктор технаук ПетрГУ Е. Графова побывали на КОС и замерили показатели. В замерах использовали «Экобактер» и новый реагент «Биотехсоюз» с бактериями, окисляющими серосодержащие элементы. Если с помощью реагентов удастся выйти на оптимальные показатели, проблему с вонью можно считать решенной.



Проблема должна решаться комплексно, т. е. надо не только нейтрализовать запахи, но и сократить их образование.



Местные жители заметили усиление запаха после производства удобрений из остатков в очистных сооружениях в 2021 г. Канализационно-очистные сооружения каждый год образуют 18 тыс./кубометров осадков, которые нужно куда-то девать. Их утилизация требует 2 га земли. Сейчас осадок уже не вывозят, как раньше, на полигон, а путем компостирования получают удобрения. Проблема лишь в том, что они сильно воняют и портят жизнь горожанам.