И. Гехт и Д. Патрушев обсудили экобезопасность в Ненецком округе

Встреча Зампредседателя правительства РФ Д. Патрушева с главой НАО И. Гехт прошла в Москве. На ней обсудили ликвидацию вреда окружающей среде, деятельности природоохраны.



Гехт отметила, что для Арктического региона остро стоит вопрос ликвидации вреда природе. В населенных пунктах НАО реализуются мероприятия по обезвреживанию отходов инсинераторными установками. На долю утилизированных отходов приходится 93,33%. В Нарьян-Маре, который в списке опорных в Арктической зоне, есть объект накопленного вреда.



Свалки в поселках плохо влияют на хрупкую арктическую экосистему, поэтому НАО нужна помощь по входу региона в проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие».



Также обсудили реализацию в регионе мероприятия при поддержке Минсельхоза по комплексному развитию сельских территорий. В частности необходима модернизация теплосетей в пос. Харута. Нужны 220 млн руб. из федеральной казны. Обсудили необходимость повышения доходов у тружеников тундры в области оленеводства. Для этого нужны деньги федеральной казны.

Глава округа передала просьбу местных жителей о восстановлении справедливости по организации охоты в прибрежной зоне.











