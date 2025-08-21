Горадминистрация Мончегорска не нашла подрядчика на демонтаж «заброшек» даже за 78 млн

Заявки всех подрядчиков, участвовавших в тендере, отклонили. Таким образом, для ликвидации накопленного экоущерба на мончегорской ул. Комсомольской, исполнитель не найден. 3 претендента не соответствовали требованиям, поэтому торги не состоялись. Остается только гадать, каким "профессионалом" нужно быть, чтобы не суметь прочитать требования к участникам тендера.

Закупка на работы по ликвидации ОНЭУ со стартовой ценой 78,18 млн руб. была объявлена Управлением экономразвития города.



Земля в границах работ захламлена строительным мусором, на ней есть местами асфальт и грунтовогоизрытое покрытие, разрушенные строения. Подрядчику нужно демонтировать 2 здания, 2 фундамента, потом вывезти все демонтированные грузы, мусор IV и V классов опасности, затем засыпать участок грунтом, выровнять поверхности и сделать рекультивацию.



Напомним, что заключение государственной экспертизы проектов было выдано еще в 2023 г., смета посчитана в 2021 г., а проблема загрязнения до сих пор не решена. Такие темпы реализации проектов в Мончегорске неудовлетворительны.