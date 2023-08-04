Жители НАО убрали 200 кубометров мусора в рамках акции «Чистая Арктика»



В Ненецком округе прошла масштабная экоакция проекта «Чистая Арктика». В ней приняли участие 125 человек, 25 команд, которые очищали арктическую зону у пос. Искателей.

Для интереса акцию провели в виде соревнований. Команды набирали баллы, которые начислялись за объем мусора и вид отходов. На 13 тыс. квадратах удалось собрать промышленные отходы, древесину, металлолом.



Победили в экомарафоне: команды «Киловатт», ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ, «Люди с сильным характером».

Чтобы сохранить веселую атмосферу в пасмурный день СКЦ «Престиж» Тельвиски провел культурную программу.



Напомним, что «Чистая Арктика» — системная работы для оздоровления окружающей среды. Благодаря ей в 2024 г. в НАО очистили 26 га земли, вывезли на переработку 700 тонн металла, 20 тонн ТКО.



Округ участвует в экоакции с 2021 г., постоянно наращивая объемы работ.



Задача проекта — очистить Арктику полностью от всего накопленного вреда и изменить сознание людей. Многие еще продолжают засорять природу, и нужно донести до каждого, что делать этого нельзя, иначе планета превратить в мусорку, люди станут чаще болеть, умирать. Нужно жить в регионе с хорошей экологией и чистым воздухом.