Жители НАО убрали 200 кубометров мусора в рамках акции «Чистая Арктика»

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 27.08.2025


В Ненецком округе прошла масштабная экоакция проекта «Чистая Арктика». В ней приняли участие 125 человек, 25 команд, которые очищали арктическую зону у пос. Искателей.
Для интереса акцию провели в виде соревнований. Команды набирали баллы, которые начислялись за объем мусора и вид отходов. На 13 тыс. квадратах удалось собрать промышленные отходы, древесину, металлолом.

Победили в экомарафоне: команды «Киловатт», ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ, «Люди с сильным характером».
Чтобы сохранить веселую атмосферу в пасмурный день СКЦ «Престиж» Тельвиски провел культурную программу.

Напомним, что «Чистая Арктика» — системная работы для оздоровления окружающей среды. Благодаря ей в 2024 г. в НАО очистили 26 га земли, вывезли на переработку 700 тонн металла, 20 тонн ТКО.

Округ участвует в экоакции с 2021 г., постоянно наращивая объемы работ.

Задача проекта — очистить Арктику полностью от всего накопленного вреда и изменить сознание людей. Многие еще продолжают засорять природу, и нужно донести до каждого, что делать этого нельзя, иначе планета превратить в мусорку, люди станут чаще болеть, умирать. Нужно жить в регионе с хорошей экологией и чистым воздухом.





Рекомендуем по теме:

НАО попал в топ-10 лидеров «Национального экологического рейтинга»

В НАО пройдет форум «?ОБ`` НЕРНЯ`! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»

НАО в третий раз присоединится к проекту «Чистая Арктика»

В рамках акции «Сохраним лес» установили рекорд по высадке деревьев

В районе села Нижняя Пеша демонтированы старые телефонные линии

В очистке берегов Онежского озера и Лососинки приняли участие 500 человек


Студенты и школьники НАО принимают участие в конкурсе «Научная Вселенная»

Мурманская область не попала в лидеры по выдаче «Арктической ипотеки»

В Архангельске обсудили расширение экспорта и развитие Арктики

В Вологде почетные доноры получат увеличенные денежные выплаты

В Нальчике возникли проблемы с организацией отдыха детей из НАО

Найдены все байдарочники, пропавшие в бурю в Белом море

SpaceProxy: готовое решение для работы с проксированием
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета