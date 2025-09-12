В Мурманске высадили 100 деревьев
Новые зеленые насаждения украсили ул. Крупской. Региональное министерство природных ресурсов сообщило об озеленении Первомайского округа, которое провели силами волонтеров. Какие деревья высадили, не сообщается.
Высадка состоялась по акции «Зеленый рекорд», которую организуют в Мурманске больше 10 лет. Скептики относятся к акции с осуждением. Их устраивает озеленение города, но не устраивает тот факт, что его проводят только в рамках каких-то экоакций. Этим нужно заниматься на постоянной основе, чаще и без всяких поводов, так как любая акция проходит только для того, чтобы поставить галочку в отчетах о своей деятельности той или иной организации или министерства.
Вот и в этот раз замминистра природы Д. Банников рассказал, что акция семейная, при участии детей, которым прививают бережное отношение к природе. Неплохо было бы прививать его чаще раза в год и без всяких акций, а в рамках субботников или просто по выходным.
Напомним, что саженцы кустов и деревьев появились не только на ул. Крупской, но и еще на 20 городских локациях.
