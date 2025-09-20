Сбормобиль возвращается в Петрозаводск

Горожанам снова помогут избавиться от вторсырья с помощью сбормобиля.



Сбормобиль снова заработает 21 сентября после летнего перерыва. В жаркий сезон он не работал, что можно объяснить неприятными запахами от мусора. Сейчас стало значительно прохладнее и можно не бояться вони от сбормобиля. Он будет ездить по Петрозаводску и принимать вторсырье. Акция носит временный характер и продлиться всего один день с 9.30 до 19.30.



Горожане могут сдать бумажные и картонные отходы, стекло, пластик (ведра, бутылки, флаконы), крышки, металлы, стрейчевую пленку, жестяные банки. К некоторым отходам предъявляются требования по маркировке.



Вся прибыль от реализации вторсырья направляется на содержание бездомных животных, поэтому это не только экологическая акция, призванная поддержать окружающую среду, но и благотворительная. Ее цель — воспитать в людях ответственное отношение к природе, к городу, в котором они живут, очистить пространство своего жилья, помочь брошенным животным.



21 сентября сбормобиль проедет по всем районам Петрозаводска, чтобы население с любой точки города могло сдать избытки мусора. Подробнее о маршруте и остановках можно узнать на официальной странице акции в ВКонтакте.



