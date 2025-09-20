Сбормобиль возвращается в Петрозаводск

Республика Карелия >> Экология >> 20.09.2025

Горожанам снова помогут избавиться от вторсырья с помощью сбормобиля.

Сбормобиль снова заработает 21 сентября после летнего перерыва. В жаркий сезон он не работал, что можно объяснить неприятными запахами от мусора. Сейчас стало значительно прохладнее и можно не бояться вони от сбормобиля. Он будет ездить по Петрозаводску и принимать вторсырье. Акция носит временный характер и продлиться всего один день с 9.30 до 19.30.

Горожане могут сдать бумажные и картонные отходы, стекло, пластик (ведра, бутылки, флаконы), крышки, металлы, стрейчевую пленку, жестяные банки. К некоторым отходам предъявляются требования по маркировке.

Вся прибыль от реализации вторсырья направляется на содержание бездомных животных, поэтому это не только экологическая акция, призванная поддержать окружающую среду, но и благотворительная. Ее цель — воспитать в людях ответственное отношение к природе, к городу, в котором они живут, очистить пространство своего жилья, помочь брошенным животным.

21 сентября сбормобиль проедет по всем районам Петрозаводска, чтобы население с любой точки города могло сдать избытки мусора. Подробнее о маршруте и остановках можно узнать на официальной странице акции в ВКонтакте.





Рекомендуем по теме:

Акция "Соберем ребенка в школу" в НАО продолжается

Первый пункт приема вторсырья открылся в Новодвинске

В Мурманске стартовал урбан-фестиваль "Комфортная городская среда"

В Инте объявлена акция по сбору елок в качестве корма для животных

В карельской столице началась акция по сбору пластика

В Архангельске стартовал "Экобатл" по сбору вторсырья


Горадминистрация Мончегорска не нашла подрядчика на демонтаж «заброшек» даже за 78 млн

5 проектов Вологодчины стали лауреатами конкурса комфортной городской среды

Из Архангельской области в космос запустили ракету

Жители НАО убрали 200 кубометров мусора в рамках акции «Чистая Арктика»

В Мурманске стартовала масштабная осенняя ярмарка

В Коми подешевели валидол и овощи

Семья из Карелии стала лучшей многодетной в стране
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета