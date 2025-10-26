В Архангельске заработала крупнейшая пеллетная котельная региона

В городе построили самую мощную пеллетную котельную. На ней установлено современное оборудование, которое подключено к соцобъектам и жилым домам.



Котельная будет обеспечивать теплом поселок 25 лесозавода. Она дает 12,4 МВт. Ее главное преимущество 1 экологичность, поскольку как топливо используются древесные пеллеты, а не мазут. На сегодняшний день запущен только один из 4 котлов, и пока этого достаточно для отопления при нынешних погодных условиях. По мере похолодания будут подключать новые котлы. Один котел останется резервным на случай, если выйдет из строя основной. Это позволит гарантировать бесперебойность работы.



На этапе наладочных работ устаревшее оборудование пока находится в резерве, а горожане не ощущают перебои в отоплении. За параметрами теплоносителей ведется наблюдение. Здесь даже проводят выездные совещания.



Идет проверка документации, а потом экологичная котельная заменит мазутную полностью. В текущем отопительном сезоне можно рассчитывать на стабильное тепло, никаких перерывов на аварийный ремонт.







