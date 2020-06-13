В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

В Архангельске проводятся гидравлические испытания, в ряде которых обнаружено 100 дефектов сетей, что на треть меньше, чем годом ранее.

На устранение дефектов и восстановление горячего водоснабжения в июне ушло меньше недели, хотя в 2019 г. ремонт растянулся на 14 дней.

Гидравлические испытания теплосетей проводятся по Правилам техэксплуатации тепловых энергоустановок. Архангельск - уникальный город, у которого всего один крупный источник теплоэнергии — ТЭЦ. Система теплоснабжения построена так, что невозможно при отключении отрезка теплосети включить резервную схему. Гидравлические испытания проводятся для всей системы теплоснабжения.



В результате гидравлических испытаний, услуга ГВС уже возобновлена в 90 % домов Архангельска. Вчера горячая вода была подана еще в 104 дома, а на выходных она будет в оставшихся 43-х домах. Для этого энергетикам пришлось работать в непрерывном режиме без праздников и выходных.



С 15 июня стартует ремонтная кампания, в рамках которой будут перерывы в подаче горячей воды продолжительностью до 7 дней.