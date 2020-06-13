В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях
В Архангельске проводятся гидравлические испытания, в ряде которых обнаружено 100 дефектов сетей, что на треть меньше, чем годом ранее.
На устранение дефектов и восстановление горячего водоснабжения в июне ушло меньше недели, хотя в 2019 г. ремонт растянулся на 14 дней.
Гидравлические испытания теплосетей проводятся по Правилам техэксплуатации тепловых энергоустановок. Архангельск - уникальный город, у которого всего один крупный источник теплоэнергии — ТЭЦ. Система теплоснабжения построена так, что невозможно при отключении отрезка теплосети включить резервную схему. Гидравлические испытания проводятся для всей системы теплоснабжения.
В результате гидравлических испытаний, услуга ГВС уже возобновлена в 90 % домов Архангельска. Вчера горячая вода была подана еще в 104 дома, а на выходных она будет в оставшихся 43-х домах. Для этого энергетикам пришлось работать в непрерывном режиме без праздников и выходных.
С 15 июня стартует ремонтная кампания, в рамках которой будут перерывы в подаче горячей воды продолжительностью до 7 дней.
Рекомендуем по теме:
Как быстро скачать Максбет на мобильный?
Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах
Закрытие острова Валаам на карантин продлили на 2 недели
В Усинске закончилась прокурорская проверка высоких начислений за тепло
В Коми производителей сельхозпродукции призывают повышать культуру производства
После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы
Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19