В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

Архангельская область >> Экономика >> 13.06.2020

В Архангельске проводятся гидравлические испытания, в ряде которых обнаружено 100 дефектов сетей, что на треть меньше, чем годом ранее.
На устранение дефектов и восстановление горячего водоснабжения в июне ушло меньше недели, хотя в 2019 г. ремонт растянулся на 14 дней.
Гидравлические испытания теплосетей проводятся по Правилам техэксплуатации тепловых энергоустановок. Архангельск - уникальный город, у которого всего один крупный источник теплоэнергии — ТЭЦ. Система теплоснабжения построена так, что невозможно при отключении отрезка теплосети включить резервную схему. Гидравлические испытания проводятся для всей системы теплоснабжения.

В результате гидравлических испытаний, услуга ГВС уже возобновлена в 90 % домов Архангельска. Вчера горячая вода была подана еще в 104 дома, а на выходных она будет в оставшихся 43-х домах. Для этого энергетикам пришлось работать в непрерывном режиме без праздников и выходных.

С 15 июня стартует ремонтная кампания, в рамках которой будут перерывы в подаче горячей воды продолжительностью до 7 дней.





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