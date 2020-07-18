Строительный контроль участка дороги Нарьян-Мар – Усинск будет выполнять компания из Петербурга

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 18.07.2020

Электронные торги на осуществление контроля выиграла компания «ЭКОЛЭНД», предложившая 37,7 млн руб. за выполнение контрактных условий вместо предложенных 49 млн руб. В торгах принимали участие 4 участника.

Задачей подрядной организации во время проведения строительного контроля станет обеспечение соблюдения стоимости, объемов, сроков, качества работ и стройматериалов.

Строительством третьего этапа участка дороги будет заниматься «Техносфера» за 4,3 млрд руб. Протяженность 3-го этапа участка дороги - 12 км. В техзадании указано, что в рамках обустройства трассы подрядчик установит 10 тыс. п. м. барьерного ограждения, 115 сигнальных столбов из пластика, 47 дорожных знаков, обеспечит технический проезд к месторождению песка «Янгечамыльк», протяжённостью 6,1 км. Срок завершения строительных работ – 20 октября 2023 г.

Справка. Дорога Нарьян-Мар — Усинск - крупнейший инфраструктурный проект Ненецкого округа. С прошлого года он реализовывается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





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