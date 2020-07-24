На совещании рабочих групп Северного форума обсудили конкурс проектов 2020 г.

Участие в мероприятии приняли эксперты Ненецкого округа, Чукотки, Камчатского края, других регионов РФ, Финляндии, Норвегии. Совещание прошло в онлайн формате.



Проекты участников конкурса Северного Форума, признанные приоритетными, смогут получить финансирование на реализацию. В конкурсе принимают участие юридические лица, зарегистрированные в странах и регионах-членах Северного Форума. Целью конкурса является содействие укреплению взаимодействия регионов в социально-экономическом развитии Севера и Арктики, обеспечение вклада Форума в глобальное сотрудничество.



Заявки должны относиться к сфере образования и науки, культуры, деловому сотрудничеству на Севере, защите окружающей среды, сохранению биоразнообразия, развитию энергетики. Заявки принимают до 15 сентября.



Справка. Северный Форум работает с 1991 г. Это объединение северных регионов. Сейчас их 14: Красноярский, Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Республика Саха, Магаданскую область, НАО, Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа, Лапландия (Финляндия), Акюрейри (Исландия), Кангвон (Корея), Аляска (США).



