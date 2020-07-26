Коми получила дополнительно 38 млн руб. на стабилизацию рынка труда

Глава Коми В. Уйба сообщил, что дополнительные деньги пойдут на возмещение трат работодателей на зарплату для временных работников.



Правительство России выделило 38 млн руб. из резервного фонда для поддержки работодателей, снятия напряженности на рынке занятости в Коми. Уйба подчеркнул, что деньги пойдут на поддержание трудоустройства лишившихся работы, тех, кто сейчас находится под угрозой увольнения. Временную работу могут получить 600 человек. Это не очень много для целой республики.



Напомним, что во время пандемии в Коми сложилась тяжелая ситуация с количеством заразившихся коронавирусом. Многие люди были вынуждены находиться дома без работы несколько месяцев. Некоторым пришлось уволиться, чтобы иметь возможность получать пособие по безработице. В регионе до сих пор не работают многие компании и организации, а люди оказались в тяжелом положении. Работодателей обязали сохранить занятость и платить людям зарплату, хотя денег едва хватает на оплату коммунальных услуг, арену площадей и мн. др.