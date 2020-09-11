ЦВК Воркуты перешла на газ

Республика Коми >> Экономика >> 11.09.2020

Торжество, посвященные пуску газа на ЦВК (центральную водогрейную котельную) Воркуты, состоялось на днях в городе. ЦВК обеспечивают горячей водой всю центральную часть Воркуты. «Газпром» и  «Т Плюс» закончили проект газификации и главного теплоисточника Воркуты.

ЦВК ранее работала на мазуте, но это было неэкологично и отрицательно влияло на окружающую среду. Теперь котельную подключили к газотранспортной системе, обеспечили бесперебойные поставки чистого энергоносителя – природного газа. «Газпром» построил отвод, ГРС «Воркута-1» мощностью 94 тыс. куб. м в час, межпоселковый газопровод ГРС - ЦВК.

«Т Плюс» модернизировал оборудование котельной, обеспечил возможность использования газа, в результате чего была повышена надежность теплоснабжения, горячего водоснабжения, улучшена экообстановка в городе.

Построены газопроводы «Бованенково-Ухта», «Ухта-Торжок» для передачи газа с месторождений Ямала. Это дало возможность газифицировать север Коми. Воркута стала первым объектом газоснабжения. Теперь надо построить газопровод-отвод и еще одну газораспределительную станцию.

Для жителей Воркуты перевод ЦВК на газ стал знаковым событием. Это другая экология, качество, безопасность, стабильность.





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