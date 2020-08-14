В НАО определятся с местом для нового порта до конца 2020 года

Губернатор региона Юрий Бездудный на пресс-конференции сообщил о проекте строительства глубоководного порта в поселке Индига. Властям предстоит выбрать место для его размещения, пока рассматриваются 3 различных варианта. Проект призван стать локомотивом экономического развития региона, чей бюджет критически зависит от стоимости энергоносителей. По словам Юрия Бездудного, при благоприятной мировой конъюнктуре наблюдается значительный бюджетный профицит. Напротив, при падении цен на газ и нефть, как это произошло весной, расходы казны заметно превышают доходы.



В новом порту в Индиге планируется запустить перевалку международных грузов, отправляемых морем европейским, американским и азиатским потребителям. Основной акцент будет сделан на перевалку угля – центральным сооружением порта станет угольный терминал.



Проект реализуется совместно с Архангельской областью. Прорабатывается вопрос строительства железнодорожной ветки в Индигу с целью обеспечения бесперебойной поставки грузов. Глава НАО рассчитывает, что порт, в котором появится множество новых рабочих мест, станет важным звеном Северного морского пути. Поселок расположен в зоне влияния Гольфстрима, что обеспечивает относительно мягкие климатические условия. Первые инженерные изыскания в Индиге прошли еще в 2019 году. Строительные работы планируется начать в 2021 году.