Мурманское морское пароходство признали банкротом

Арбитражный суд региона завершил процедуру наблюдения в «Мурманском морском пароходстве. Компанию признали банкротом.



Теперь в отношении ММП открыли конкурсное производство на 6 месяцев. Исполняет обязанности конкурсного управляющего член ассоциации «Центрального агентства арбитражных управляющих» В. Рябченков.



Скоро состоится суд по рассмотрению утверждения конкурсного управляющего, в апреле 2021 г. состоится судебное заседание, на котором рассмотрят отчет о проделанной работе конкурсного управляющего.



Напомним, что крупнейшая судоходная компания в Арктике испытывала проблемы с деньгами. Долги возвращала медленно, по частям, поэтому появлялись уголовные дела. В конце прошлого года ММП погасило 85 млн руб., в феврале - 2020 г. – 52 млн руб., в мае –30 млн руб., в июне – 14 млн руб.



Учредитель ММП стал фигурантом уголовного дела за сокрытие имущества по уплате налогов, а следствие обнаружило в его квартире работы Н. Рериха и И. Айвазовского, оценивающиеся в миллионы долларов. Был задержан и директор компании по делу о невыплате зарплат, сокрытии денег.