Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку

Мурманская область >> Экономика >> 17.10.2020

6 крупных инвестиционных проектов Мурманской области получили федеральную поддержку по решению заседания президиума госкомиссии по развитию Арктики.

Средства на создание инфраструктуры выделены 4-м проектам: освоение месторождения платиноидов «Федорово рисорсес», возведение завода по выращиванию форели и лосося «Русское море – аквакультура», развитие  нефтебазы  и порта Витино, строительство навалочного морского терминала «Морской Терминал Тулома».

Развитие этих проектов окажет позитивный эффект на территории своего присутствия.  Дорога до Федоровой Тундры будет приспособлена для передвижения транспорта, сократив на 40 км зимний путь в Краснощелье. Перенос производства смолта в Россию из Норвегии позволит создать доппрограмму образования МГТУ.

Поддержку получили проекты освоения месторождения минерального сырья «Ковдорский ГОК» и «Апатит». В Ковдоре запас основного карьера рассчитан до 2028 г., а без финансирования встал бы вопрос развития экономики города в будущем.

По 4-м проектам объем субсидии составит 8 млрд руб., инвестиции превысят 100 млрд руб. В Мурманской области будет 1,8 тыс. новых рабочих мест.





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