Правительство поддержит создание газохимического кластера в ЯНАО

Об этом рассказал глава региона Дмитрий Артюхов, обсуждая с журналистами итоги совещания, на котором под руководством Владимира Путина рассматривалось развитие отрасли. Важной мерой поддержки станут налоговые возможности, которые прорабатываются на федеральном уровне.



По словам зампреда правительства Александра Новака, строительство газохимических предприятий на Ямале позволит привлечь свыше 2 трлн рублей от сторонних инвесторов, гарантируя появление 20 000 рабочих мест. Главной целью проекта является форсированная диверсификация региональной экономики. Власти ЯНАО осознают, что столь масштабные проекты не могут осуществляться без развития транспортной инфраструктуры, правительство намерено отдельно проработать этот вопрос. По словам Дмитрия Артюхова, на следующий год намечено принятие налоговых мер поддержки и запуск практического этапа реализации проектов.



Александр Новак во время совещания отметил, что месторождения Ямала позволяют выделять углеводородные газы и этан в качестве сырья для газохимических производств. Совокупные запасы полуострова насчитывают более 26 трлн куб м газа. Правительство намеревается довести выпуск СПГ до 140 млн тонн к 2035 году. Это позволит России занять 15-20%-ную долю на быстрорастущем мировом рынке.