Власти НАО обратятся в Минтранс с просьбой расширить список субсидируемых рейсов из Нарьян-Мара

По планам ведомства, компенсировать расходы перевозчиков в 2021 г. будут на самолеты до Сыктывкара. ФАВТ приказом утвердило список субсидируемых из федерального бюджета маршрутов. В этот список попал всего один рейс - Нарьян-Мар - Сыктывкар.



Рейс Нарьян-Мар – Сыктывкар летает 2 раза в неделю. В 2019 г. было в списке было 7 маршрутов "Смартавиа" до Санкт-Петербурга, Архангельска, рейсы "Руслайна" до Екатеринбурга, Уфы, Сыктывкара, Челябинска, Кирова.



Отсутствие субсидирования может повлечь увеличение стоимости билетов по направлениям до Санкт-Петербурга и Москвы. В департаменте провели анализ стоимости билетов. Пока можно купить билет до Москвы ("Ютейр") от 4600 руб. Чтобы сохранить эти цены руководство ведомства предлагает обратиться в Минтранс. Ю. Бездудный предложение поддержал, поскольку транспортная доступность НАО самая сложная. Если будет теплая зима, регион останется без зимников, а это усложнит ситуацию. В ближайшее время глава НАО встретится с руководителем Росавиации А. Нерадько, чтобы решить вопрос.