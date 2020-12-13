Власти НАО обратятся в Минтранс с просьбой расширить список субсидируемых рейсов из Нарьян-Мара

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 13.12.2020

По планам ведомства, компенсировать расходы перевозчиков в 2021 г. будут на самолеты до Сыктывкара. ФАВТ приказом утвердило список субсидируемых из федерального бюджета маршрутов. В этот список попал всего один рейс - Нарьян-Мар - Сыктывкар.

Рейс Нарьян-Мар – Сыктывкар летает 2 раза в неделю. В 2019 г. было в списке было 7 маршрутов "Смартавиа" до Санкт-Петербурга, Архангельска, рейсы "Руслайна" до Екатеринбурга, Уфы, Сыктывкара, Челябинска, Кирова.

Отсутствие субсидирования может повлечь увеличение стоимости билетов по направлениям до Санкт-Петербурга и Москвы. В департаменте провели анализ стоимости билетов. Пока можно купить билет до Москвы ("Ютейр") от 4600 руб. Чтобы сохранить эти цены руководство ведомства предлагает обратиться в Минтранс.  Ю. Бездудный предложение поддержал, поскольку транспортная доступность НАО самая сложная. Если будет теплая зима, регион останется без зимников, а это усложнит ситуацию. В ближайшее время  глава НАО встретится с руководителем Росавиации А. Нерадько, чтобы решить вопрос.





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