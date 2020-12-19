В Сыктывкаре на месте бывшего управления образования построят ТЦ

В Сыктывкаре вместо старого здания управления образования построят торговый центр. В городе начались общественные обсуждения проекта. В частности обсуждается предоставление разрешения на выход за рамки предельных параметров разрешенного строительства по адресу ул. Карла Маркса, 207. Здесь стояло заброшенное полуразрушенное здание, и за время, пока оно стоит, градостроительный кодекс успел несколько раз претерпеть изменения. Недвижимость надо привести в соответствие с последними изменениями.



Несколько десятков лет до пустующего здания никому не было дела, но теперь муниципалитет решил привести его в порядок. Ранее здание принадлежало частному лицу, и сейчас владелец решил построить специализированный торговый комплекс.



Но по поводу облика здания управление архитектуры имеет ряд вопросов. Первоначальный эскиз ТЦ не согласован, его отправили на доработку. Скорее всего, старое здание снесут, а на его месте построят новое, высотой не более 2-х этажей, чтобы не нарушать внешний вид окружающей застройки.