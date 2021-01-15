Андрей Белоусов поручил создать комплексный план освоения газовых ресурсов Ямала

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 15.01.2021

В декабре первый вице-премьер возглавил предварительное совещание группы, которая должна подготовить комплексную программу разработки месторождений полуострова. В нее вошли представители правительства, профильных ведомств, а также «Газпрома», «НОВАТЭКа», «Росатома», «РЖД», «Совкомфлота» и «Газпром нефти». Срок подготовки предложений установлен на март.

Еще в начале декабря глава Минэнерго Александр Новак заявил о том, что доля страны в мировом производстве нефтехимии составляет лишь 2,5%. Для ее повышения предложено создать на Ямале газохимический кластер, чьи ресурсы превышают 26 трлн куб м газа. Для реализации проекта необходимо привлечь 2 трлн рублей инвестиций.

В качестве другого способа монетизации ресурсов Ямала власти рассматривают интенсификацию выпуска СПГ. Доля страны на этом рынке пока не превышает 8%. По оценке Александра Новака, дополнительные СПГ-проекты обеспечат вложения еще на 3 трлн рублей.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает вовлечение в оборот неразработанных газовых месторождений, таких как Тамбейская группа на 7,7 трлн куб м, важной государственной задачей. По мнению руководителя Центра отраслевых исследований Андрея Костина, серьезными препятствиями для освоения ресурсов полуострова станут суровый климат, логистические проблемы и необходимость размещения множества рабочих. На Ямале отсутствуют глубоководные порты, как на Дальнем Востоке. Поэтому рабочей группе предстоит рассмотреть 2 альтернативы – строительство перерабатывающих предприятий полного цикла или только заводов для выпуска сырья с последующей транспортировкой в другие регионы.





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