В Мурманской области стартует проект по выпуску экологически чистого водорода

Инициаторами проекта, который планируется реализовать на базе ветроэлектростанции, выступили «Энел Россия» и «Роснано». Водород будет выпускаться электролизом воды с использованием электроэнергии из возобновляемого источника, указано в презентации «Роснано». «Зеленый» водород считается одним из наиболее экологичных видов топлива. В ЕС принята масштабная программа по переходу на водород, приоритет в ней отдается топливу, полученному с наименьшим экологическим ущербом.



Базой для проекта станет ветроэлектростанция «Энел России» мощностью свыше 200 МВт, которую планируется ввести в строй в конце 2021 года. Частичная окупаемость будет обеспечиваться за счет оптового энергорынка. Планируемый производственный комплекс в год сможет выпускать до 12 000 тонн водорода стоимостью 55 млн долларов для экспорта в ЕС. Совместные инвестиции оцениваются в 320 млн долларов, срок реализации проекта ограничен 2024 годом.



Энергосистема Мурманской области профицитна, основные потребности обеспечиваются Кольской АЭС, поэтому размещение в регионе объектов ветроэнергетики вызвало многочисленные споры. Проект по выпуску водорода позволит обеспечить спрос и выйти на экспортный рынок в быстроразвивающемся сегменте. Однако себестоимость производства водорода электролизом высока. Перспективы проекта будут зависеть от решения логистических проблем – в Мурманской области нет газопроводов, а технических решений, позволяющих перевозить водород по морю на дальние расстояния, пока нет. Единственным реальным вариантом остается доставка в цистернах по железной дороге, но это достаточно дорого.