Самолеты на Костомукшу могут составить конкуренцию поездам
Развитие транспорта Костомукши может снизить спрос на железнодорожный транспорт, курсирующий между городом и Петрозаводском. Горожане просят увеличить количество рейсов, поскольку с мая по сентябрь поезда курсируют 3 раза в неделю, в остальное время — 2. Загрузка вагонов - максимум 50%, а это делает нерентабельными дополнительные рейсы.
Глава Карелии А. Парфенчиков считает, что в будущем поезда станут менее популярным, так как откроют после ремонта трассу Кочкома — госграница. По дороге добраться из Костомукши в другие населенные пункты можно будет быстро, улучшиться автобусное сообщение, запустят комфортабельные машины.
Также в Костомукше планируют развивать авиасообщение. Минтранс РФ разрабатывает порядок субсидирования этих перевозок. Приоритет планируется в Арктической зоне, а Костомукша в нее входит.
Глава Карелии уверен, что надо дождаться реализации этих планов, а потом оценить потребность костомукшан в поездах. Но на все это уйдет много времени, особенно на налаживание авиасообщения.
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