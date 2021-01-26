Самолеты на Костомукшу могут составить конкуренцию поездам

Республика Карелия >> Экономика >> 26.01.2021

Развитие транспорта Костомукши может снизить спрос на железнодорожный транспорт, курсирующий между городом и Петрозаводском. Горожане просят увеличить количество рейсов, поскольку с мая по сентябрь поезда курсируют 3 раза в неделю, в остальное время — 2. Загрузка вагонов - максимум 50%, а это делает нерентабельными дополнительные рейсы.

Глава Карелии А. Парфенчиков считает, что в будущем поезда станут менее популярным, так как откроют после ремонта трассу Кочкома — госграница. По дороге добраться из Костомукши в другие населенные пункты можно будет быстро, улучшиться автобусное сообщение, запустят комфортабельные машины.

Также в Костомукше планируют развивать авиасообщение. Минтранс РФ разрабатывает порядок субсидирования этих перевозок. Приоритет планируется в Арктической зоне, а Костомукша в нее входит.

Глава Карелии уверен, что надо дождаться реализации этих планов, а потом оценить потребность костомукшан в поездах. Но на все это уйдет много времени, особенно на налаживание авиасообщения.





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