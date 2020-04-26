Агентство развития Мончегорска намерено привлечь около 100 млн руб. инвестиций за год

Мурманская область >> Экономика >> 28.01.2021

АРМ, созданное "Норникелем" в Мурманской области, в 2021 г. собирается привлечь 100 млн руб. в виде инвестиций для реализации проектов в городе.

Будут отобраны бизнес-идеи среди предпринимателей. Ключевое условие - реализация идеи на территории Мончегорска, сформировать проектные команды, обучить подавать заявки на получение финподдержки в институт развития ВЭБ, Корпорацию развития МСП. Получится проектная команда, накопится опыт подачи заявок, привлечение инвестиций в проекты Мончегорска.

Бизнес-тренинги стартуют в марте и в течение года могут быть реализованы проекты: ярмарка франшиз, Центр франчайзинга, стартап, Академия АРМ. Все это является комплексом образовательных программ для бизнесменов, горожан с мастер-классами, лекциями от тренеров, экспертов-практиков. Также среди направлений деятельности нужно отметить туризм, городскую среду, социально-культурную сферу. Скоро планируется провести интенсив по ландшафтному дизайну, сделать бренд Мончегорска и разработать мастер-план развития города.





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