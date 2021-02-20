В Череповце собираются построить бизнес-центр на месте завода «Красная звезда»
Территория недействующего предприятия, пока находящаяся в федеральной собственности, должна быть передана городу. Вопрос об этом прорабатывается в Росимуществе, сообщил председатель профильного комитета мэрии Владимир Дмитриев. Проект по строительству бизнес-комплекса, молодежного центра и нескольких пятиэтажных домов уже нашел поддержку в областном правительстве. Росимущество, которое получило от города экономическое обоснование развития площадки, может исключить территорию завода из плана по приватизации в случае получения распоряжения от правительства страны. Соответствующее обращение к премьер-министру уже подготовлено.
На территории площадью 47 тыс кв м власти хотят выстроить целый современный микрорайон. Для этого нужно, чтобы территория была передана в городскую собственность. В рамках бизнес-комплекса планируется организовать кинотеатр, выставочный центр, картинную галерею и выделить площади для заведений общепита.
Власти неоднократно пытались продать имущественный комплекс завода, в том числе площадку и старые корпуса, на торгах. Аукционы регулярно признавались несостоявшимися из-за отсутствия интересантов. Владимир Дмитриев объяснял это слишком высокой стоимостью объекта, в состав которого входят устаревшие цеха.
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