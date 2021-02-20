Власти Мурманской области одобрили проект развития Печенгского округа

Областное правительство провело в Никеле выездное заседание, утвердив программу развития муниципального округа. За 5 лет на ее реализацию направят 10 млрд рублей. Более половины этой суммы предоставит «Норильский никель», в прошлом году прекративший работу плавильного цеха своей дочерней компании, Кольской ГМК.



Программа включает более 50 мероприятий, в том числе конкретные инвестиционные проекты, которые задействуют остающиеся невостребованными после закрытия цеха мощности. Кроме того, планируется открытие небольшого металлургического комбината, предприятия по переработке пластика, завода абразивных материалов и форелевого хозяйства.



В числе важных направлений развития экономики региона были названы туристическая отрасль и сопутствующие ей сферы общепита и гостеприимства. Власти хотят открыть в Никеле парк активного отдыха и торгово-пешеходную зону. Развитию туристической отрасли будет способствовать крупный проект «Порт Лиинахамари», в рамках которого инвестор собирается организовать несколько туристических локаций с номерным фондом в 1100 номеров и объектами социальной инфраструктуры. В итоге будет создан объект мирового уровня, сравнимый с курортом «Роза Хутор».