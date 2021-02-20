Власти Мурманской области одобрили проект развития Печенгского округа

Мурманская область >> Экономика >> 20.02.2021

Областное правительство провело в Никеле выездное заседание, утвердив программу развития муниципального округа. За 5 лет на ее реализацию направят 10 млрд рублей. Более половины этой суммы предоставит «Норильский никель», в прошлом году прекративший работу плавильного цеха своей дочерней компании, Кольской ГМК.

Программа включает более 50 мероприятий, в том числе конкретные инвестиционные проекты, которые задействуют остающиеся невостребованными после закрытия цеха мощности. Кроме того, планируется открытие небольшого металлургического комбината, предприятия по переработке пластика, завода абразивных материалов и форелевого хозяйства.

В числе важных направлений развития экономики региона были названы туристическая отрасль и сопутствующие ей сферы общепита и гостеприимства. Власти хотят открыть в Никеле парк активного отдыха и торгово-пешеходную зону. Развитию туристической отрасли будет способствовать крупный проект «Порт Лиинахамари», в рамках которого инвестор собирается организовать несколько туристических локаций с номерным фондом в 1100 номеров и объектами социальной инфраструктуры. В итоге будет создан объект мирового уровня, сравнимый с курортом «Роза Хутор».





Рекомендуем по теме:

В Череповце собираются построить бизнес-центр на месте завода «Красная звезда»

«Норильский никель» закрывает плавильный цех «Кольской ГМК» в Мурманской области

В Печенгском районе готовят современную зону отдыха

Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом

В Ковдоре прошло заседание рабочей группы по модернизации муниципальных образований Мурманской области

"Норникель" подвел итоги Года экологии в Мурманской области


Всемирный фонд дикой природы призвал участвовать в челлендже по борьбе с глобальным изменением климата

Директор архангельской компании ответит за смерть рабочего на производстве

В Мурманской области стартует проект по выпуску экологически чистого водорода

В Череповце начали строить завод по выпуску электросчетчиков

ТЮЗ выпустит к юбилею Б. Гранатова продолжение «Старых песен о нас»

Самолеты на Костомукшу могут составить конкуренцию поездам

Компания «Северсталь» реализует программу по обновлению железнодорожного парка
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета