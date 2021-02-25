В Мурманской области появится институт инвестиционных уполномоченных
Инвестиционные уполномоченные будут работать в Мурманской области, о чем сообщила С. Панфилова, гендиректор «Корпорации развития Мурманской области». Постановление об утверждении института проходит согласование.
В обязанности инвестиционного уполномоченного входит ответственность за рабочие контакты, оперативную работу с инвесторами, «Корпорацией развития Мурманской области». Последняя будет оценивать деятельность уполномоченных, которых назначат из числа глав или заместителей профильного подразделения.
Губернатор А. Чибис поднял тему работы инвесторов на местах, напомнил, что в Никеле недавно эта тема обсуждалась. Принято решение создать в муниципалитетах институты инвестиционных уполномоченных. Привлечение инвесторов в регион оставляет желать лучшего.
Инвеступолномоченных, призванных решать вопросы с инвесторами, обяжут содействовать снижению административных барьеров, созданию комфортных условий для деятельности инвесторов.
23 муниципалитета Мурманской области представили свои кандидатуры уполномоченных.
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