В Мурманской области появится институт инвестиционных уполномоченных

Мурманская область >> Экономика >> 25.02.2021

Инвестиционные уполномоченные будут работать в Мурманской области, о чем сообщила С. Панфилова, гендиректор «Корпорации развития Мурманской области». Постановление об утверждении института проходит согласование.

В обязанности инвестиционного уполномоченного входит ответственность за рабочие контакты, оперативную работу с инвесторами, «Корпорацией развития Мурманской области». Последняя будет оценивать деятельность уполномоченных, которых назначат из числа глав или заместителей профильного подразделения.

Губернатор А. Чибис поднял тему работы инвесторов на местах, напомнил, что в Никеле недавно эта тема обсуждалась. Принято решение создать в муниципалитетах институты инвестиционных уполномоченных. Привлечение инвесторов в регион оставляет желать лучшего.

Инвеступолномоченных, призванных решать вопросы с инвесторами, обяжут содействовать снижению административных барьеров, созданию комфортных условий для деятельности инвесторов.

23 муниципалитета Мурманской области представили свои кандидатуры уполномоченных.





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