В Мурманской области появится институт инвестиционных уполномоченных

Инвестиционные уполномоченные будут работать в Мурманской области, о чем сообщила С. Панфилова, гендиректор «Корпорации развития Мурманской области». Постановление об утверждении института проходит согласование.



В обязанности инвестиционного уполномоченного входит ответственность за рабочие контакты, оперативную работу с инвесторами, «Корпорацией развития Мурманской области». Последняя будет оценивать деятельность уполномоченных, которых назначат из числа глав или заместителей профильного подразделения.



Губернатор А. Чибис поднял тему работы инвесторов на местах, напомнил, что в Никеле недавно эта тема обсуждалась. Принято решение создать в муниципалитетах институты инвестиционных уполномоченных. Привлечение инвесторов в регион оставляет желать лучшего.



Инвеступолномоченных, призванных решать вопросы с инвесторами, обяжут содействовать снижению административных барьеров, созданию комфортных условий для деятельности инвесторов.



23 муниципалитета Мурманской области представили свои кандидатуры уполномоченных.

