Коми продает здание столовой в Серегово и ангар в Ухте

Комитет имущественных отношений Коми объявил торги на объекты неиспользуемого госимущества и включенные в план приватизации на текущий год.



Продается здание столовой на 107 человек. Это объект незавершенного строительства со степенью готовности 49% и площадью 770 кв. в с. Серегово на ул. Советская, 4б. Здание так и не было достроено, и уже несколько лет находится в заброшенном состоянии. Несмотря на его небольшую площадь, владелец не наше средств, чтобы завершить строительства и продать здание в готов к эксплуатации виде. Сейчас его вряд будут достраивать, и, скорее всего, снесут.



Также продается финский ангар, 1988 г. постройки площадью более 400 кв. м., с участком 921 кв. м. в. Ухте на ул. Социалистическая, 9. Здание не эксплуатируется.



Торги пройдут на электронной площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ" без указания конкретной цены, поэтому цены будут предлагать потенциальные покупатели. Продажа осуществляется с целью оптимизации. Оба объекта не используются, а лишь занимают место, которое можно было бы использовать более эффективно.