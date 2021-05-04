В дельте Северной Двины ожидается нагонное повышение уровня воды

С первых же дней старта навигации с верховий Северной Двины в Архангельск отправляются плоты леса. Уровень высоких вод только на пользу сплавщикам и деревообрабатывающим комбинатам. Если скорость паводковых вод 2-3 узла «плотоводы» транспортируют груз от мест сплотки к заводам в 2 раза быстрее.



Уже 3 дня по реке с леспромхозов на лесостоянки у лесозаводов приплывают плоты древесины. Самый первый плот после открытия навигации отбуксировал в Архангельск речной плотовод «Грязовец» со стороны устья р. Кирокса (270 км). Следующий плот отбуксован буксиром «Николай Стрелков» от Большой Сваги (520 км). Вчера буксир «Валентин Зажигин» из этого же места привел на лесостоянку порта еще один плот. Для безопасности в узких протоках дельты ему на помощь пришли еще 5 вспомогательных буксиров.



В 2020 г. к причалам, лесостоянкам деревообрабатывающих заводов Архангельска прибыло только 17 плотов из-за низкого паводка, а годом ранее – 33 плота. В 2018 г. плотоводами удалось отбуксировать с верховий 60 плотов.