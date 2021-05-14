Резиденты ТОР «Столица Арктики» за год инвестировали 55 млрд рублей

Об этом заявил министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков во время совещания, посвященного итогам первого года работы ТОР в Мурманской области. Инвестсоглашения подписаны на 150 млрд рублей, из них уже вложено 55 млрд рублей, это хороший задел для будущего роста, подчеркнул министр. Текущую деятельность ТОР также обсудил с представителями компаний-резидентов глава региона Андрей Чибис. Он отметил наличие конкретных позитивных эффектов от старта реализации проектов – уже созданы 367 рабочих мест, а область получила 2 млрд рублей налоговых поступлений.



ТОР «Столица Арктики» начала работу в мае прошлого года. Для ее участников предусмотрены многочисленные преференции в части снижения налога на прибыль, страховых взносов для вновь создаваемых рабочих мест, а также временное освобождение от налогов на имущество и землю.



В деятельности ТОР участвуют 8 компаний, в том числе ГК «Норебо», Морской терминал «Тулома» и ООО «Новатэк-Мурманск» с пятью подрядчиками, которые возводят в Белокаменке Центр по строительству морских сооружений (ЦСКМС). Этот проект считается стратегическим, так как Центр станет важнейшим объектом для новой отечественной отрасли по выпуску СПГ-оборудования.