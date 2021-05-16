21 тыс. га подготовили в Карелии под программу «Арктический гектар»

Республика Карелия >> Экономика >> 16.05.2021

В регионе уже сформированы земельные участки из 21 тыс. га, которые можно раздавать. Депутаты обещают быстро рассмотреть проект закона об арктическом гектаре, но пока он не поступил. Проект будет востребован в Карелии, даст импульс развитию арктических районов, но нужно помнить, что местность находится в суровой климатической зоне, непростой для освоения.

Все заинтересованы в эффективном использовании арктической зоны. Подано 120 заявок на получение земли под строительство дома или открытая бизнеса. Аналогичная программа на Дальнем Востоке за 5 лет выдала 70 тыс. га, а ее участниками стали 90 тыс. человек. Теперь действие закона власти России хотят распространить на арктическую зону. Соответствующие изменения в закон примут в июле, после чего сформируют региональную нормативную правовую базу.

В состав Арктической зоны России входят Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский, Лоухский районы, Костомукша, а это 38% территории Карелии.





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