1 млрд руб. выделит Монди СЛПК Коми

Монди СЛПК, Правительство Коми подписали допсоглашение к Соглашению о сотрудничестве между Правительством и предприятием.

Инвестиции Монди СЛПК в развитие Коми составят в 2021 г. 550 млн руб. и будут направлены на реализацию мероприятий в сфере строительства дорог, здравоохранения, спорта и культуры. Подписи под документом поставили глава региона В. Уйба и гендиректор предприятия К. Пеллер.



В этом году комбинат выделит деньги на капремонт участков автодороги Сыктывкар – Кудымкар – Пермь, обустройство примыканий, приведение в порядок моста НМ-13, участка дороги Усть-Кулом – Керчомъя – Дзель.



Предприятие направит средства на организацию крупных мероприятий к 100-летнему юбилею республики, обеспечит деятельности футбольного клуба "Новая Генерация", хоккейного "Строителя", завершит 2-й этап реконструкции арены "Бумажник", профинансирует разработку проекта благоустройства парка в Эжве.



Монди СЛПК поддерживает районы, в которых занимается лесозаготовительной деятельностью (Усть-Куломский, Удорский, Корткеросский, Прилузский, Сыктыдвинский, Сысольский, Койгородский, Эжвинский район Сыктывкара).



Монди СЛПК выделяет 500 млн руб. ежегодно на обеспечение мер соцподдержки работников, в том числе бывших, членов их семей, местного населения.