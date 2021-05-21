1 млрд руб. выделит Монди СЛПК Коми

Республика Коми >> Экономика >> 21.05.2021

Монди СЛПК, Правительство Коми подписали допсоглашение к Соглашению о сотрудничестве между Правительством и предприятием.
Инвестиции Монди СЛПК в развитие Коми составят в 2021 г. 550 млн руб. и будут направлены на реализацию мероприятий в сфере строительства дорог, здравоохранения, спорта и культуры. Подписи под документом поставили глава региона В. Уйба и гендиректор предприятия К. Пеллер.

В этом году комбинат выделит деньги на капремонт участков автодороги Сыктывкар – Кудымкар – Пермь, обустройство примыканий, приведение в порядок моста НМ-13, участка дороги Усть-Кулом – Керчомъя – Дзель.

Предприятие направит средства на организацию крупных мероприятий к 100-летнему юбилею республики, обеспечит деятельности футбольного клуба "Новая Генерация", хоккейного "Строителя", завершит 2-й этап реконструкции арены "Бумажник", профинансирует разработку проекта благоустройства парка в Эжве.

Монди СЛПК поддерживает районы, в которых занимается лесозаготовительной деятельностью (Усть-Куломский, Удорский, Корткеросский, Прилузский, Сыктыдвинский, Сысольский, Койгородский, Эжвинский район Сыктывкара).

Монди СЛПК выделяет 500 млн руб. ежегодно на обеспечение мер соцподдержки работников, в том числе бывших, членов их семей, местного населения.





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