На ПМЭФ-2021 подписали соглашение о строительстве КДЦ «Новый Мурманск»

Новый культурно-деловой центр на территории обанкротившегося 3 года назад судоремонтного завода будут посещать 1,15 млн человек в год. Инвестиции составят 15,5 млрд рублей, из которых больше половины придется на кредиты и средства частных компаний. 46% расходов планируется профинансировать из бюджетов различных уровней.



В состав КДЦ войдет новая набережная, соединенная крытым переходом-галереей с площадкой, где расположены автобусный и железнодорожный вокзалы. Согласно проекту, галерея будет выполнять функции тематического парка со смотровой площадкой и музеем Арктики, в котором днем размещены временные экспозиции, а ночью из него можно будет наблюдать северные сияния над Кольским заливом. Проект также предполагает строительство фудхолла на несколько ресторанов, отеля, конгресс-центра, парковки, концертной площадки и комплекса апартаментов.



Губернатор региона Андрей Чибис подчеркнул, что «Новый Мурманск» станет общественно-деловым пространством прогрессивного формата. Проектирование начнется уже в текущем году, строительные работы – в следующем. Первый этап проекта, возведение 2 офисных зданий, завершится в 2024 году. Тематический парк и музей Арктики откроются для посетителей в 2025 году. Остальные объекты планируется ввести в строй в 2026-2029 годах.