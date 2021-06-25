В Белозерске продают здание винного склада за 1 рубль

Об этом сообщает Инвестиционное агентство Вологодской области. Здание в необычном архитектурном стиле расположено в центре города, на Советском проспекте. Площадь участка составляет почти 3 000 кв м. Винный склад, состоящий из 2 этажей и цоколя, является региональным объектом культурного наследия.



Агентство проработало различные варианты использования здания. Потенциальный инвестор может оборудовать в нем жилой комплекс, гостиницу, промышленный объект, развлекательный, деловой или торговый центр. Перед началом работ нужно будет провести реконструкцию. Затраты на нее оцениваются в 160 млн рублей.



Эксперты из Инвестиционного агентства уверены в том, что вложенные средства удастся окупить, так как Белозерск является важным туристическим центром Вологодской области. Ежегодно в город приезжают более 80 тысяч человек. Здание, расположенное на одной из главных улиц недалеко от Белого озера, должно привлечь посетителей в торговый центр или отель, в зависимости от того, как его решит использовать инвестор.