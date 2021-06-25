В Белозерске продают здание винного склада за 1 рубль

Вологодская область >> Экономика >> 25.06.2021

Об этом сообщает Инвестиционное агентство Вологодской области. Здание в необычном архитектурном стиле расположено в центре города, на Советском проспекте. Площадь участка составляет почти 3 000 кв м. Винный склад, состоящий из 2 этажей и цоколя, является региональным объектом культурного наследия.

Агентство проработало различные варианты использования здания. Потенциальный инвестор может оборудовать в нем жилой комплекс, гостиницу, промышленный объект, развлекательный, деловой или торговый центр. Перед началом работ нужно будет провести реконструкцию. Затраты на нее оцениваются в 160 млн рублей.

Эксперты из Инвестиционного агентства уверены в том, что вложенные средства удастся окупить, так как Белозерск является важным туристическим центром Вологодской области. Ежегодно в город приезжают более 80 тысяч человек. Здание, расположенное на одной из главных улиц недалеко от Белого озера, должно привлечь посетителей в торговый центр или отель, в зависимости от того, как его решит использовать инвестор.





Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре на месте бывшего управления образования построят ТЦ

В центре Петрозаводска старое здание переделают в спорткомплекс

Вологда готовится к реставрации памятников архитектуры

Архангельский речной вокзал может стать музеем

Старейшая каменная постройкам в Мурманске стала объектом культурного наследия

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия


Архангельский мусорный комплекс за первую неделю работы переработал 10 тонн отходов

Жителям Мурманской области в сентябре предоставят возможность проголосовать дистанционно

5 июня на карьере в Белозерском районе состоится автомотофестиваль

В Сыктывкаре состоялся бизнес-завтрак с предпринимателями

В мае саперы обезвредили в Карелии 45 взрывоопасных предметов

В Минздраве Поморья определились с судьбой поликлиники на ул. Гайдара, 3

Ученик 2-го класса сыктывкарской школы угрожает учителям и одноклассникам
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета