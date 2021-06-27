Координацией деятельности заполярных ученых займется Совет по развитию инноваций Мурманской области

Мурманская область >> Экономика >> 27.06.2021

Для координации членов инновационной экосистемы создадут Совет по развитию инноваций в Заполярье. В его состав войдут представители науки, высшего образования, крупного бизнеса.

Это делается не для протокола, а для конструктива от участников. Совет должен принимать максимально рабочие решения, реализуемые и эффективные.

Среди предлагаемых мер поддержки – оказание патентной и юрпомощи, создание общей платформы для инновационных проектов и организация площадки для диалога инноваторов и партнеров напрямую.

Губернатор А. Чибис поддержал идею создания технопарка в Заполярье, который предоставит проектам лабораторные, производственные площадки, окажет консультационную помощь. Центр создадут на базе Мурманского технического университета.

Будет также организована системная работа представления отраслевых инновационных решений и продуктов в рамках работы с инвесторами, крупным производственными проектами.

Инновационные ваучеры уже получили победители конкурса - ИП С. Федотов, представивший проект углубленной подготовки водителей с применением VR-технологии и роботизации, с целью снижения смертности в ДТП на Севере, компания «Бионика», разработавшая алгоритм получения рыбного белкового гидролизата.





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