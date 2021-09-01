Власти Карелии намерены отменить налоговые льготы для троллейбусного предприятия Петрозаводска
Власти Карелии хотят отказаться от части налоговых льгот, установленных республиканским законом в 1999 г. План утвержден и рассчитан на несколько лет. Цель нововведений - увеличить поступления средств в бюджет.
А 2022—2023 гг. планируют отменить пониженные ставки налога на имущество предприятий, занимающихся выпуском электрического, электронного оборудования для автотранспорта в сфере воздушного транспорта, городского электротранспорта. Без налоговых льгот троллейбусное управление Петрозаводска может обанкротиться.
От МУП «Городской транспорт» можно дополнительно получить 390 тыс. руб. в 2022 г., 130 тыс. руб. – в 2023 г. С организаций из сферы воздушного транспорта можно получить 710 тыс. руб. в 2022 г., 237 тыс. — в 2023 г. С производств электрического оборудования для автотранспорта можно получить 1 млн 376 тыс. руб. в 2022 г., 458 тыс. руб. — в 2023 г.
Карельское правительство также отменит пониженную налоговую ставку для организаторов питания в детских садах.
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