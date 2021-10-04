В Коми местной продукции станет больше

На полках магазинов федеральных торговых сетей теперь будет больше местной продукции. Так считает министр сельского хозяйства Коми Д. Шаронов.



На открытии ярмарки "Урожай года" в Сыктывкаре он отметил, что продукция региона в федеральных сетях представлена всего на 20%. У местных сельхозпроизводителей есть преимущества, проблемные моменты с себестоимостью товара. Местным непросто конкурировать, но ежемесячно проводятся встречи с торговыми сетями, местными компаниями.



В республике есть своя торговая сеть, и государство ей оказывает поддержку, по приобретению товаров у местного производителя. Крупные сети понимают, что Минсельхоз работает над расширением рынка местных товаров.



В планах создание собственного распределительного центра. Это агрокомплекс, другие организации, с чьей помощью можно увеличить присутствие местных товаров в федеральных торговых сетях.



Сейчас они не хотят брать местную продукцию, так как она имеет непрезентабельный вид. Удобнее покупать расфасованный и упакованный товар, а не на развес.