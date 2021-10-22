Проблему разрушения дорог в Коми смогут решить речные терминалы

Республика Коми >> Экономика >> 22.10.2021

Проблему запуска лесного сплава в Коми подняли во время обсуждения программы "Развитие лесного хозяйства".

Глава Минприроды Коми А. Кузнецов рассказал, что перевод лесозаготовителей на транспортировку древесины речным сплавом поможет сохранить дороги в регионе. Водители нагружают свой транспорт больше нормативов, не соблюдают сезонных ограничений для большегрузов. Нарушителей нужно заставлять оплачивать ремонт "убиваемых" дорог, но с правовых точки зрения это невозможно.

В 2022 г. сплава в республике не будет. Реки при дноуглублении отработают только 2 месяца.

С момента прекращения сплавов регион потерял русла рек, не может вводить большие суда. Необходимо дноуглубление. Этот вопрос надо проработать с предприятиями, заготавливающими древесину недалеко от рек. Можно создавать речные терминалы, исключающие перевозку больших объемов дерева по разрушающимся дорогам.

Лесозаготовители могут вывозить лес к берегу, а потом на баржах везти потребителю.

В Минприроды Коми просчитывают объемы перевозки такими терминалами. Когда будут готовы цифры, вместе с Минэкономразвития поднимут вопрос дноуглубления.





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