Урбанисты надеются на рациональное использование недостроенного аэропорта в Соколовке

«Комиавиатранса» не знает, как решить проблему огромных долгов, поэтому на ее фоне говорить о строительства аэропорта не приходится.

Аэропорт в Соколовке не дождется своей достройки. Эту новость озвучили на совещании Госсовета. Глава сыктывкарского фонда «Городские проекты» Д. Махов оценил это решение, предложив варианты решения вопроса с многолетним недостроем.



По инициативе правительства пакет финпомощи, утвержденный в октябре, потратят на погашение обязательств и задолженности по зарплате и налогам, т. е. вкладывать деньги не во что не собираются, а это путь провала.



Антикризисная стратегия - это отказ от самолетов Еmbraer, взятых в лизинг. Долг за них - это 43% всех долгов «Комиавиатранса». Отказаться придется и от АН-24, поэтому по воздуху Коми будут летать только L-410.



Когда-то аэропорт Соколовка был готов на 80 %, но в свое время его закончить не смогли, а сейчас время упущено – он разваливается. Аэропорт Сыктывкара способен закрыть потребности в перевозках, а его размещение в центре — преимущество для бизнес-контактов, туризма.



Урбанист Д. Махов напомнил, что такое размещение неэкологично. Многие люди от прогрева двигателей, взлетов и посадок самолетов испытывают постоянный стресс.

