В Мурманской области в 2022 г. появится новое министерство

В Мурманской области планируют открыть Министерство государственного строительного и жилищного надзора. Его возглавит А. Кузнецова. Первый заместитель, куратор по строительному надзору – глава госстройнадзора Минстроя М. Ермакова. На совещании губернатора об этом рассказал глава Мурманской области А. Чибис.



Министерство появится на основе действующих органов путем реорганизации и присоединением действующего в структуре Минстроя управления строительного госнадзора.



Цель соединения в министерство - повышение эффективности надзорных служб, жесткий, эффективный контроль за работой управляющих компаний в ЖКХ, усиление строительного надзора.



Ежегодно растет количество объектов, которые строят за счет бюджета, количество объектов за счет частного инвестирования. В обоих случаях блок строительного надзора обеспечивает приемку объектов, контролирует, чтобы они были безопасны.



Губернатор поручил запустить реорганизацию, а в феврале 2022 г. новое министерство должно начать работу в полную силу.