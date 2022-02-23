Украина стала одним из импортеров лесоматериалов из Карелии в январе 2022 г.

Республика Карелия >> Экономика >> 23.02.2022

Сотрудники Россельхознадзора проверили в январе 167 тыс. кубометров лесоматериала для экспорта в 23 страны.

Специалисты осмотрели продукцию, а отобранные образцы прошли лабораторную экспертизу в филиале ФГБУ «ВНИИКР». Выдано 4,5 тыс. фитосанитарных сертификатов.

Карельский лес экспортируется в Египет, Китай, Израиль, Бельгию, Латвию, Нидерланды, Литву, Республику Корея, Индию, Польшу, Словакию, Великобританию, Японию, Северную Ирландию, Украина, США, Германию, Эстонию, Беларусь, Финляндию, Молдову, Ирак, Кувейт, Турцию.

Удивительно то, что покупают лесоматериал даже страны, в которых есть свои леса и можно было бы пользоваться своими ресурсами. Причины разные. Например, карельский лес может быть качественнее и дешевле, а, возможно, речь идет об охране экологии и сбережении своих ресурсов, которых, видимо, в Карелии слишком много, и дорожить ими никто не спешит. Вырубка лесов в республике достигла масштабов, когда ею уже недовольны местные жители.





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